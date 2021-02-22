السدراني وميرا الحمادي أفضل المواطنين في «مسبار الأمل للشطرنج»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نال لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عمار السدراني، لقب أفضل لاعب مواطن في «بطولة مسبار الأمل» بنسختها الأولى، التي نظمها نادي الفجيرة افتراضياً، واختتمت يوم الجمعة الماضي، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات من 12 دولة، بينما فازت اللاعبة، ميرا الحمادي، من نادي الشارقة للشطرنج بلقب أفضل لاعبة مواطنة، ومنحت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين الأوائل.

وحل الصربي، ايغور ميلادينوفيك، أولاً على مستوى الرجال، وفازت مهري كلاديفا (تركمانستان)، بلقب افضل لاعبة.

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