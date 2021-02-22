عمومية السباحة تعتمد «مؤهل الثانوية العامة» لمنصب الرئيس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة، خلال اجتماعها، أمس، عن بعد، بحضور 12 نادياً، التعديلات المقترحة والمرسلة من قبل الاتحاد الدولي في ما يخص لائحة النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، ومن أهم التغييرات اعتماد مؤهل الثانوية لمنصب الرئيس.

وأكد الأمين العام للاتحاد، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجمعية العمومية اطلعت على النقاط التي طلب الاتحاد الدولي تعديلها، ومنها أن يكون مؤهل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد هو «الثانوية العامة» وليس مؤهلاً جامعياً، إضافة إلى أخذ موافقة كتابية من الاتحاد الدولي عند تعديل النظام الأساسي للاتحاد من قبل الجمعية العمومية غير العادية، إضافة إلى وضع قواعد لمكافحة المنشطات.

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