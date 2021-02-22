زكريا أحمد: لا يوجد حارس مرمى يستحق نجومية الجولة 17

المصدر: محمد أبوإسماعيل ‫- ‬دبي

أكد المحاضر الآسيوي وحارس مرمى العين السابق زكريا أحمد، أنه يفضل حجب نجومية الجولة عن حراس المرمى لفرق دورينا الـ 14 في مباريات الجولة 17 من دوري الخليج العربي، لعدم وجود حارس مرمى أثر في نتيجة مباراة لفريقه.‬

وكانت الجولة 17 قد شهدت غزارة تهديفية وصلت إلى 29 هدفا لتكون الجولة الأعلى تهديفياً مع الجولة الأولى من البطولة، كما شهدت الجولة 17 الرقم الأكبر في ركلات الجزاء بعدما أحتسب 7 ركلات جزاء، وشهد الشوط الأول من المباريات تسجيل 12 هدف مقابل 17 هدفاً في الشوط الثاني‫.‬

وقال زكريا أحمد، لـ ‫«‬الإمارات اليوم‫»:‬ «‬لا يوجد أي حارس كان مؤثر مع فريقه خلال الجولة وعلى سبيل المثال حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني، تصدى لركلة جزاء مهمة أمام الجزيرة لكنه استقبل أربعة أهداف، وقدم حارس الوصل سلطان المنذري أسوأ مبارياته في البطولة ويتحمل جزء في الأهداف الثلاثة الأول في مرماه أمام اتحاد كلباء، وبالتالي لا يوجد حارس كان مؤثر مع فريقه‫».‬

وحافظ حارسي الوحدة والنصر أحمد شامبيه ومحمد الشامسي على نظافة شباكهما، وأشاد زكريا أحمد بالظهور الأول للحارس الشاب خالد البلوشي مع فريق اتحاد كلباء وهو معار من بني ياس، وأكد أنه لا يتحمل مسؤولية أياً من الأهداف الأربعة في مرماه خلال مواجهة الوصل.‬

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