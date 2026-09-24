بعد إصابة العقيدي.. المنتخب السعودي يستدعي الحارس عبدالقدوس عطية

قرر مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم اليوناني جورجيوس دونيس، استدعاء الحارس عبدالقدوس عطية، لتعويض غياب الحارس نواف العقيدي، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الكويت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة «خليجي 27»، والتي انتهت بفوز السعودية 1-0.



واضطر العقيدي إلى مغادرة أرض الملعب بعد تعرضه لإصابة قوية، ليحل الحارس محمد العويس بديلاً عنه خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويواصل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره العماني بعد غدٍ السبت، قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بلقاء العراق الثلاثاء المقبل.