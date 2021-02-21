فوز سيدات النصر والشارقة في افتتاح «كأس» السلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استهل فريقا النصر، والشارقة الرياضي للمرأة، مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات، بتسجيل انتصارين عريضين، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية التي أقيمت على صالة النصر، وسجلت في الأولى فوز صاحبات الضيافة على «سيدات الشرقية» بفارق 50 نقطة وبنتيجة «77-22»، وأتبعت بفوز لاعبات «الشارقة الرياضي للمرأة» على «سيدات الوسطى» بواقع «67-37».

وتعد بطولة الكأس الثانية في موسم سلة السيدات، بعد الدوري العام الذي أسدل الستار عليه الشهر الماضي، وتوج بلقبها فريق سيدات النصر.

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