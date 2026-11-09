سعيد عمر وعائشة محمد يرفعان حصاد الإمارات إلى 4 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب

توج سعيد عمر بذهبية سباق 400 متر للرجال، وعائشة محمد ببرونزية السباق ذاته للسيدات، لترتفع حصيلة الإمارات إلى 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» المقامة في السنغال حتى 13 نوفمبر الجاري.

وسجل سعيد عمر 46.40 ثانية، محققاً أفضل رقم شخصي والذهبية الثانية للإمارات في الدورة، والأولى لألعاب القوى الإماراتية في تاريخ مشاركاتها بالحدث، فيما أحرزت عائشة محمد البرونزية بزمن 53.06 ثانية، مسجلةً أفضل رقم شخصي لها.

وبهاتين الميداليتين، رفعت ألعاب القوى الإماراتية رصيدها إلى 3 ميداليات، بعدما سبق لأروى علي إحراز فضية 100 متر للسيدات، في إنجاز تاريخي باعتبارها أول إماراتية تتوج بميدالية في دورات الألعاب الأولمبية للشباب.

وكان ريان ملحان قد افتتح حصيلة الإمارات بذهبية الريشة الطائرة، فيما أحرزت علياء المهيري ذهبية الفرق القارية مع فريق آسيا في مسابقة منفصلة عن الميداليات الأولمبية الرسمية.