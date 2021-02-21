رازوفيتش: الوحدة يخطط لاستقطاب أسماء جديدة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

كشف مدرب الوحدة، الصربي رازوفيتش، النقاب عن أن «الفريق يخطط في الموسم المقبل لاستقطاب أسماء جديدة لإحداث التوازن في بعض المراكز التي تفتقد إلى الجودة». وقال في تصريحات صحافية بعد الفوز على خورفكان 3-0 في الجولة 17 بدوري الخليج العربي: «نحن على تواصل دائم مع الإدارة لإحداث التطوّر المنشود في الوحدة».

وأضاف: «أنا من جانبي لا أدخر أي جهد في التدريبات، وكذلك اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم، ونسعى دوماً للفوز، وأتصور أن الفريق في الدور الثاني قدم أداءً أفضل عما كان عليه في الدور الأول وهذا يؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح».

وقال أيضاً: «حققنا الأهم في مباراة خورفكان بالفوز، رغم أننا لم نقدم الأداء المثالي، لكن النقاط الثلاث مهمة، وكذلك عدم استقبال أي أهداف، كنت متخوفاً للغاية من مواجهة فريق خورفكان، فهو يملك عناصر ممتازة سواء في خط الهجوم أو الوسط».

وأوضح: «المهم بالنسبة لي التركيز على الإيجابيات التي تحدث في كل مباراة، وقد خرجنا بإيجابيات عدة قبل مواجهة الوصل في الجولة المقبلة».

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