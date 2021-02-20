النصر يحصد ألقاب سباق نزوى للدرّاجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ الشارقة

حصد دراجو نادي النصر من الجنسين، أغلب ألقاب سباق نزوى للدراجات الذي نظم صباح أمس. وحصد دراج النصر محمد المنصوري، لقب سباق الرجال، وحل ثانيا زميله أحمد المنصوري، ودراج نادي أبوظبي طلال البلوشي ثالثا. وعاد لقب فئة تحت 23 سنة لدراج النصر أسامة صباهي، تلاه دراج شباب الأهلي حمد الجسمي، ثم سعيد حبش من النصر.

وفي سباق الإناث، فازت صفية الصايغ من النصر، بينما حلت ثانية ليديا أدلين من نادي أبوظبي، ثم شيخة راشد من النصر ثالثة. ولدى الهواة عاد لقب الإناث لهالة محمد من الوثبة، أما في الإناث من المقيمات، ففازت لاعبات فريق شرطة دبي على التوالي سماح خالد وكارميلا شيبرياني، ومخبات اوموتزانوفا. وتوج الفائزين رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news