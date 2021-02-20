مهدي: الفوز على حتا يحسب للاعبي شباب الأهلي رغم 10 غيابات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، إن فريقه واجه ظروفاً صعبة، بغياب 10 لاعبين عن الفريق بسبب الإصابات، إضافة إلى الإيقافات، لكنه أكد في المؤتمر الصحافي، أول من أمس، أن «الفوز المثير لشباب الأهلي، والعودة من الخسارة، يحسبان للاعبي شباب الأهلي، رغم الغيابات الـ10».

وكان شباب الأهلي نجح في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة، بالفوز على حتا بعدما كان متأخراً بهدف حتى الدقيقة 85، لكنه عاد وسجل هدفين في دقيقتين ليصل إلى النقطة 29، بينما كسب حتا احترام الجمهور للمباراة الثالثة على التوالي، إذ نجح في تقديم عروض قوية حصل خلالها على ثلاث نقاط بالفوز على عجمان والخسارة بصعوبة أمام الوصل وشباب الأهلي في اللحظات الأخيرة.

وأضاف مهدي علي: «واجهنا أسبوعاً صعباً بسبب الغيابات، ولدينا مباراة مهمة أمام بني ياس في كأس رئيس الدولة، لقاء حتا كان يجب أن ينتهي في الشوط الأول، لكن أضاع الفريق الكثير من الفرص الخطرة، ووجدنا صعوبة في الشوط الثاني عقب استقبال هدف مباغت، لكن شخصية الفريق ظهرت في نهاية المباراة، وتم إحراز هدفين غاية في الأهمية، وارتكبنا بعض الأخطاء خلال المباراة وسنسعى إلى معالجتها قبل اللقاء المهم المقبل في بطولة الكأس».

في المقابل، قدم مدرب حتا، الصربي فلاديمير، التهنئة للاعبيه على ما قدموه، وقال في المؤتمر الصحافي: «لم نكن نستحق الخسارة، لكن عندما تلعب أمام فريق كبير، وتبقى تحت الضغط على مدار 90 دقيقة، يجب أن نرتكب أخطاء، لكن بشكل عام سعيد بما قدمه اللاعبون في المباراة».

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