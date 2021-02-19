"جولة الأمل" بدوري الإمارات تنعش 3 فرق للمنافسة على اللقب

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أحيت الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم التي اختتمت اليوم الجمعة، آمال ثلاثة فرق (بني ياس والنصر وشباب الأهلي) في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما اكتفى المتصدران الجزيرة والشارقة بالتعادل في هذه المرحلة من المسابقة.

وواصل الشارقة سلسلة نتائجه السلبية ليخسر النقطة السابعة على التوالي بعد تعادله خارج ملعبه مع الظفرة بهدف لكل منهما، فيما لم يستفد الجزيرة من هدية "الملك"، واكتفى بالتعادل مع بني ياس بالتعادل الإيجابي 3/3 بعد مباراة متقلبة، فيما احتفظ بني ياس بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة متأخراً بفارق أربع نقاط عن الجزيرة والشارقة.

واستفاد النصر من تعادلات الثلاثي الموجود في المقدمة، واستطاع أن يعود من عجمان بالنقاط الثلاث بعد فوزه بثلاثية نظيفة، فيما لم يفوّت شباب الأهلي هو الآخر الفرصة وتغلب على حتا بشق الأنفس 2/1 بعدما كان مهزوما بهدف دون رد، ليرفع رصيده للنقطة 29 مواصلاً انطلاقته نحو مزاحمة أصحاب القمة.

وفي العين، واصل الزعيم انتصاراته بعد فوزه على الفجيرة 1/3 ليرفع رصيده إلى النقطة 30 متساوياً مع النصر في عدد النقاط، وتقترب المسافات بينه وبين أصحاب الصدارة.

وتخطى الوحدة نظيره الوصل في ترتيب جدول الدوري بعد فوزه على خورفكان، وتعادل الامبراطور المثير مع اتحاد كلباء 4/4.

ولم يشهد صراع البقاء أي تعديلات في المراكز، اذ بقى حتا في المركز الأخير ويسبقه عجمان ثم الفجيرة وخورفكان، بعد خسارتهم جميعاً في تلك المرحلة من المسابقة.

وشهدت الجولة 17 تسجيل 29 هدفاً، لترتفع حصيلة أهداف الدوري إلى 365 في المباريات الـ119 التي لعبت في الدوري حتى الآن.

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