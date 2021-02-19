«القابضة» ترعى اتحاد الكرة وفريق الإمارات للدراجات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «القابضة»، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسة، ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، عن عقد شراكتين مع اثنتين من المؤسسات الرياضية الرائدة في الدولة، تمتد كل منهما إلى ثلاث سنوات. وذكرت «القابضة»، في بيان أمس، أنها «ستقدم الرعاية لاتحاد الكرة، بما في ذلك المنتخبات الوطنية، وكأس رئيس الدولة، والدوري الإماراتي للدرجتين الأولى والثانية، وكذلك سترعى فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المشارك في سباقات الجولة العالمية». حضر مراسم توقيع الاتفاقية رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في القابضة، خليفة السويدي، والأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، فيما وقعها من جانب فريق الإمارات للدراجات الهوائية مدير الفريق والرئيس التنفيذي، ماورو جيانيتي.

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