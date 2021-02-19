النصر يستضيف شباب الأهلي في قمة الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

تختتم، اليوم، منافسات مرحلة الإياب لدوري كرة قدم الصالات بإقامة ثلاث مباريات مهمة، ستسهم في تحديد الفرق التي ستخوض منافسات (البلاي أوف)، لإكمال مشوار المنافسة في اللقب. وتنطلق جميع المباريات في توقيت واحد، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، فيلتقي النصر (المتصدر) مع ضيفه شباب الأهلي (الوصيف)، ولكل منهما 41 نقطة، وتقام في التوقيت نفسه مباراتا البطائح (35 نقطة) مع دبا الحصن (15 نقطة)، ومليحة (17 نقطة)، مع اتحاد كلباء (12 نقطة).

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