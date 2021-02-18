عجمان والنصر لا يتحملان خسارة جديدة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يعيش عجمان والنصر تحت ضغط الهزيمة في الجولة الماضية، ما يجعل رغبة الفريقين شديدة للغاية في التعويض اليوم، كون أي خسارة جديدة لا يستطيع الفريقان تحملها. ويحل النصر ضيفاً على «البرتقالي» الساعة 17:30 مساء اليوم على استاد راشد في افتتاح الجولة 17 من دوري الخليج العربي. وكان عجمان تعرض لخسارة غير متوقعة من حتا أعادته إلى النفق المظلم، وظل بنقاطه التسع، بينما تعرض النصر لخسارة مؤلمة من الوصل رغم السيطرة الكلية لـ«العميد».

ويعاني عجمان بعد توقف المالي مايغا التسجيل بخلاف بدايته القوية، بينما تصب المواجهات المباشرة في مصلحة عجمان، إذ فاز «البرتقالي» في سبع مباريات والنصر في ست فقط وتعادلا في خمس مباريات. ويتصدر «البرتقالي» قائمة الفرق الأكثر ارتكاباً للأخطاء داخل الصندوق، بـ10 ضربات جزاء سُجل منها تسع ضربات في شباك الحارس، علي الحوسني.

في المقابل، يأمل النصر تعويض الخسارة من الوصل التي أبعدت الفريق عن دائرة المنافسة، حيث ظل بـ27 نقطة بفارق تسع نقاط عن الصدارة. بينما بات مهدداً بخسارة مركزه الخامس لمصلحة شباب الأهلي أو الوصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news