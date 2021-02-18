أقوى هجوم وأفضل دفاع يحدّدان نتيجة الجزيرة وبني ياس

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الجزيرة مواجهة صعبة عندما يلتقي بني ياس في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي، الساعة 20:15 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ تبرز المباراة كأقوى مواجهات الجولة، خصوصاً أنها تجمع أقوى هجوم وهو الجزيرة (42 هدفاً)، وأقوى دفاع ممثلاً في بني ياس (دخل مرماه 14 هدفاً فقط).

ويدخل الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما بدأ الدور الثاني بأفضل طريقة ممكنة، بالفوز على النصر والظفرة وكلباء وبنتائج كبيرة، ليزاحم الشارقة في صدارة الترتيب بـ36 نقطة لكل فريق، بينما لا يختلف الوضع بالنسبة إلى «السماوي» الذي فاز في آخر جولتين على الفجيرة وخورفكان، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث.

وتعدّ مواجهة بني ياس بالنسبة إلى الجزيرة هي بداية لأهم مرحلة في الدوري للفريق، خصوصاً أنه سيلعب في الجولتين 18 و19 أمام الشارقة وشباب الأهلي، وفي حال فوزه بالمباريات الثلاث سيقطع شوطاً كبيرة نحو الفوز باللقب.

ويراهن الجزيرة بشدة على علي مبخوت، متصدر قائمة هدافي الدوري بـ14 هدفاً، الذي تألق بشدة في المباريات الأخيرة، وكان أحد أسباب الانتصارات الكبيرة.

في المقابل، يختبر «السماوي» قدراته في المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً أنه يفصله عن الصدارة أربع نقاط، وفي حال فوزه على الجزيرة، سيحصل على دفعة معنوية كبيرة، تمنح الفريق الثقة بدخول أجواء المنافسة على اللقب.

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