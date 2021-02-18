الشارقة يخشى دخول «دوامة الشك» من بوابة الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يخوض فريق الشارقة تحدياً صعباً حين يحل الساعة 17:30 ضيفاً على الظفرة في استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، في لقاء يبحث فيه الفريق عن تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها في الفترة الحالية من الموسم بعد تعادله أمام الوحدة 1-1، وخسارته أمام العين 1-2 في الجولتين الماضيتين.

ولا خيار أمام الشارقة المتصدر (36 نقطة) بفارق المواجهات عن الجزيرة سوى تحقيق الفوز للمحافظة على القمة، إذ إن التعادل أو الخسارة ستدخل الفريق في «دوامة الشك»، خصوصاً أن الجزيرة يتشارك معه في النقاط نفسها، بينما بني ياس لا تفصله عنه سوى أربع نقاط.

واعترف مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، بأن «الملك» يمر حالياً بـ«المرحلة الصعبة» بعد أن خسر عدداً من النقاط.

في المقابل، يدخل الظفرة صاحب المركز العاشر (16 نقطة) لقاء اليوم متسلحاً بعودة المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب، والحارس خالد السناني، بعد أن غابا في الجولة الماضية بسبب الإيقاف، ما يمنح المدرب السوري محمد قويض خيارات جيدة في لقاء اليوم، لكن في الوقت نفسه سيفقد خدمات عبدالله سلطان، وعصام العدوة، وإبراهيم سعيد وسهيل المنصوري بسبب الإيقاف والإصابة.

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