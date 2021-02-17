دبا الحصن أبرز المستفيدين من الجولة الـ 11 لدوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

استعاد دبا الحصن حظوظه بالمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، بعد أن حقق فوزاً ثميناً على ضيفه مصفوت، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى، وبات دبا الحصن أبرز المستفيدين من منافسات الجولة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، كون الفوز أسهم بتقليص فارق النقاط بينه (18 نقطة)، وبين صاحب المركز الثاني فريق العروبة (21 نقطة) إلى ثلاث نقاط فقط.

وتنتظر دبا الحصن مباريات مهمة، إذ يواجه الذيد في الجولة المقبلة، قبل أن يلعب مع البطائح ودبا الفجيرة.

وكانت إدارة دبا الحصن قد استعانت، أخيراً، بالمدرب المواطن عبدالغني نوح المهري، لتدريب الفريق.

من جهته، أكد مشرف الفريق الأول، محمد سرور، أن الصعود لدوري الأضواء ليس من أولويات النادي في الوقت الحاضر، بقدر استعادة نغمة الانتصارات والأداء الممتع بما يليق بمكانة النادي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ندرك أن الوقت الحالي لا يسمح بالتفريط بأي نقطة، ونعمل على تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، بما يسهم في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة ليتمكن الفريق من الوجود بمركز متقدم في جدول الترتيب».

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