حبيب الفردان: لو أعيدت مباراة الوصل 50 مرة لن نخسرها بتلك الطريقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد لاعب النصر حبيب الفردان، أن العميد قدم ما لديه أمام فريق الوصل في مباراة الديربي الأخيرة، مشيراً في مؤتمر صحافي اليوم: لو أعيدت مباراة الوصل 50 مرة لن نخسرها بتلك الطريقة التي انتهت عليها". وكان النصر قد خسر على أرضه من الوصل في الجولة 16 من دوري الخليج العربي بنتيجة 1-0، في مباراة شهدت سيطرة مطلقة للنصر، بينما استغل الوصل الفرصة وحقق فوزا ثمينا.

وقال الفردان إن النصر عازم على التعويض في اللقاء المقبل أمام عجمان، وتابع: لا أحب أن اتحدث عن الفترة الماضية، والجميع كان يتوقع أن يفوز النصر بلقب الدوري، ولكن حدثت أمور كثيرة، منها تغيير الهولندي كواس، ورحيل المدرب السابق، ولا نلوم المدرب الجديد الذي قابل ظروف في وقت ضيق، ولكننا نسعى إلى معالجة الأخطاء".

في جانب آخر، قال مدرب النصر دياز إن "العميد يحتاج إلى الوقت من أجل تغيير طريقة اللعب والفلسفة الجديدة للجهاز الفني"، وأوضح أن مباراة عجمان هي فرصة للعودة من جديد للانتصارات، مشيراً إلى أن مباراة الوصل قدم فيها العميد كل شيء واستحوذ على المباراة، ولكن كان تنقصه فقط الفاعلية وتسجيل الأهداف، وهو ما يسعى إليه في مباراة عجمان.



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