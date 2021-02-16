زكريا أحمد‫:‬ خالد عيسى نجم «الجولة المجنونة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ‫- ‬دبي

أكد المحاضر الآسيوي وحارس مرمى العين السابق زكريا أحمد، أن حارس العين خالد عيسى كان الأكثر تأثيراً في فريقه، ونجم الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم التي كانت مجنونة في أحداثها بعدما شهدت إحراز 26 هدفاً وست ضربات جزاء، مشيراً إلى أن غياب حارسي شباب الأهلي والشارقة ماجد ناصر وعادل الحوسني على التوالي كان مؤثراً بدرجة كبيرة على نتائج الفريقين خلال هذه الجولة‫.‬

وقال زكريا أحمد لـ‫«الإمارات اليوم»: «‬شارك في الجولة 15 حارساً، وتم إحراز 26 هدفاً، وهي ثالثة أكثر الجولات تهديفاً بعد الجولتين الأولى والسادسة، وحافظت ثلاثة فرق على نظافة شباكها هي: الجزيرة، وحتا، والوصل، كما شهدت الجولة طرد حارس مرمى الظفرة المخضرم عبدالله سلطان، ولم تقف الجولة على ذلك بل شهدت احتساب ست ضربات جزاء لتكون أكثر جولات الدوري التي تشهد احتساب ركلات جزاء هذا الموسم‫».‬

وأضاف عن غياب الحراس المؤثر في الجولة 16:‬ ‫«‬غاب عن الجولة: حارس الظفرة خالد السناني، ماجد ناصر، عادل الحوسني، محمد يوسف، عبدالله التميمي، حميد عبدالله، بينما عاد للعرين العيناوي الحارس الدولي خالد بعد غيابه مباراتين، وهو نجم الجولة بلا منازع، كما أن حارس حتا الشاب محمد وليد حضر مع فريقه في أول فوز له، وكان سبباً مهماً في هذا الفوز».‬

وتابع‫:‬ ‫«‬خالد عيسى من أبرز حراس الجولة بعد تألقه اللافت في مباراة الشارقة، وكان السبب الأهم في الفوز العيناوي، وهذا لن يعفيه من تحمل جزء من الهدف الذي تلقاه فريقه، حيث كان يجب أن يقوم بمد يده بشكل أفضل ولكن الأبرز أنه تصدى لأكثر من هجمة خطرة أمام هجوم الفريق المتصدر‫».‬

وأضاف‫:‬ ‫«الحارس الوحداوي ‬محمد الشامسي عاد لجزء من مستواه في مباراة الوحدة وشباب الأهلي، بينما تأثر شباب الأهلي والشارقة بغياب حراسهما الأساسيين‫ ‬ماجد ناصر وعادل الحوسني‫».‬

واختتم الخبير الآسيوي تحليله لحراس الجولة برسالة إلى حارس مرمى اتحاد كلباء‫ قال فيها: «‬همسه في أذن حار

سنا الخلوق

يوسف الزعابي حارس اتحاد كلباء، يجب أن تنتصر على زيادة وزنك فأنت حارس محترف‫».‬

زكريا أحمد:

«‬خالد عيسى من أبرز حراس الجولة بعد تألقه في مباراة الشارقة، وكان السبب الأهم في الفوز العيناوي».

«يجب على حارس اتحاد كلباء يوسف الزعابي أن ينتصر على زيادة وزنه، فهو حارس محترف‫».

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