30 مشاركاً في برنامج استكشاف مواهب التنس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أظهرت المرحلة الأولى لبرنامج استكشاف مواهب التنس، الذي أطلقه اتحاد التنس سبتمبر الماضي، ارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات الراغبين في ممارسة التنس. وتقام التدريبات على ملاعب نادي النصر ليغيرلاند. وقال بيان صحافي: «يستهدف البرنامج زرع ثقافة ممارسة رياضة التنس، وتحبيب اللعبة لدى الأولاد والبنات من المواطنين في مرحلة عمرية مبكرة، حيث يبلغ عدد المشاركين والمنتظمين في التدريبات نحو 30 من كلا الجنسين، وتتضمن التدريبات اليومية عدداً من المهارات الأساسية الضرورية وتطوير الجانب الفني».

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