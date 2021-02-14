ليما يقود الوصل للثأر من النصر في ديربي دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قاد لاعب الوصل ليما، فريقه إلى الفوز على غريمه التقليدي النصر، في ديربي بر دبي، إذ سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، والذي كان كافياً لقيادة الوصل إلى الانتصار والثأر من النصر الذي كان قد فاز في مباراة الدور الأول.



أقيمت المباراة ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وبهذا الفوز يصل فريق الوصل إلى النقطة 26 بينما يبقى رصيد النصر عند النقطة 27 ويرفض استغلال الفرص التي سنحت له في المباريات الماضية، جاءت المباراة بشكل عام مملة وغير ممتعة بسبب تحفظ الفريقين، حيث وضح اعتماد الوصل على الدفاع والرغبة في الخروج بنقطة التعادل إلا أنه نجح في تحقيق الفوز، وفي المقابل واصل النصر مسلسل امتلاك الكرة السلبي دون نتيجة حقيقية لينجح الوصل في الفوز بالمباراة.



واستغل ليما كرة عرضية من البرازيلي مينديز، فشل محمود خميس، في إخراجها ليسددها ليما ببراعة معلناً عن هدف المباراة، فيما فشل النصر في إدراك هدف التعادل لينتهي الديربي بفوز الوصل على النصر بهدف دون مقابل.

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