دوري الخليج العربي.. أول فوز لفريق حتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجح فريق حتا في تحقيق أول فوز له في دوري الخليج العربي بعد مرور 16 جولة من البطولة وكان على حساب فريق عجمان في قمة القاع بثلاثية نظيفة أحرزهم البرازيلي كريستيان (53-82)، وأحمد مال الله (95)، ليصل فريق حتا إلى النقطة الخامسة في ترتيب جدول دوري الخليج العربي ويبقى فريق عجمان عند نقاطه التسع السابقة ويشعل "الإعصار" الحتاوي حسابات الهبوط في دوري الخليج العربي.

وظهر في المباراة رغبة فريق حتا في تحقيق أول فوز له في البطولة بعد أن فشل في ذلك المباراة الماضية أمام الوصل بعدما كان متقدم بهدف قبل أن يعود الوصل بركلتي جزاء عن طريق تقنية الفيديو التي احتسبت ركلتي جزاء للوصل، ليعود "الفار" اليوم ويهدي حتا ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 82 بعد أن كان متقدم بهدف ليحكم الإعصار قبضته على المباراة وتصبح النتيجة 2-0، ومع هجوم فريق عجمان المتواصل واستهتار لاعبيه الذي كان سبباً في احتساب ركلتي جزاء لفريق حتا داخل منطقة الجزاء نجح أحمد مال الله، في إحراز هدف حتا الثالث في المباراة ليحقق الفريق أول فوز له في البطولة هذا الموسم.

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