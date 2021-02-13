شباب الأهلي يحكم السيطرة على سباق جزيرة المرجان للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أحكم فريق شباب الأهلي السيطرة على المراكز الأولى لسباق الدراجات الثامن في الدوري المحلي، الذي شهدته جزيرة المرجان في رأس الخيمة لمسافة 80 كيلومتراً للرجال و53 كيلومتراً للسيدات، بمشاركة أكثر من 160 دراجاً ودراجة.

وفاز في فئة الرجال ثلاثي شباب الأهلي ناصر المعمري في المركز الأول، تلاه دراج النصر محمد المنصوري، ثم جرجا بول، وفي فئة الأندية تحت 23 سنة فاز بالمركز الأول دراج شباب الأهلي عمر الجسمي، تلاه زميله من النادي نفسه جاسم علي، ثم دراج النصر عمر كاظم.

وفي فئة الهواة مواطنين كبار تحت 40 سنة، فاز بالمركز الأول أحمد المري من فريق (ترك ام 7)، تلاه خالد إبراهيم من فريق الشعفار جميرا، وحل ثالثاً فاروق إسماعيل من (ترك ام 7). وفي فئة الهواة مواطنين فوق 40 سنة، فاز بالمركز الأول بدر علي ثاني من فريق شرطة أبوظبي، تلاه حميد محراب (فريق تورك)، ثم عارف رأفت من فريق الدراويش. وعلى صعيد منافسات الإناث، تصدرت صفية الصايغ من نادي النصر فئة الأندية، تلتها زميلتها من النصر المتسابقة شيخة راشد في المركز الثاني، ثم دينا اهلاسي من نادي أبوظبي.

وفي فئة الهواة من المواطنات، جاءت الدراجة فرح المري في المركز الأول، تلتها هالة محمد في المركز الثاني، ثم سارة المازمي.

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