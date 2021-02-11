بني ياس يحتفل بفوزه الأول في «اليد» على حساب الظفرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل فريق بني ياس بفوزه الأول هذا الموسم في دوري اليد، وجاء على حساب ضيفه الظفرة «27-24» أول من أمس، ضمن الجولة التاسعة من مرحلة الذهاب، والتي سجلت أيضاً فوز الشارقة على الوحدة «39-22»، وشباب الأهلي على مليحة «28-25»، والنصر على دبا الحصن «29-27».

وبنتائج الجولة، واصل حامل اللقب الشارقة انفراده بصدارة الترتيب العام بسجلٍ خالٍ من الهزائم بـ24 نقطة، فيما اقتنص شباب الأهلي الوصافة بـ21 نقطة، بفارق نقطة عن مليحة الثالث.

وارتقى النصر إلى النقطة 18 ليشترك في المركز الرابع مع العين المرتاح في هذه الجولة، بينما الوصل والجزيرة في المركزين السادس والثامن بـ16 و12 نقطة على التوالي، والوحدة جاء سابعاً برصيد 13 نقطة، بينما بني ياس تخلى عن المركز الأخير وارتقى إلى التاسع برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن الظفرة ودبا الحصن اللذين تشاركا المركز الأخير برصيد 10 نقاط لكل منهما.

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