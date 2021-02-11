4 جولات تكشف ملامح بطل الدوري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تشهد الجولات الأربع المقبلة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مواجهات من العيار الثقيل تتحدد على ضوء نتائجها ملامح بطل المسابقة التي يتصدرها الشارقة حالياً برصيد 36 نقطة، متقدماً على الجزيرة (الوصيف) الذي استغل تعثر «الملك» في الجولة 15 بالتعادل الإيجابي مع الوحدة 1-1 ليُحقق فوزاً كبيراً على الظفرة بنتيجة 5-1 ويقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط فقط، بعدما كان خمس نقاط قبل هذه المواجهة، فيما لا يبدو بني ياس بعيداً عن صراع المنافسة، إذ نجح بعد الجولة الماضية في الانفراد بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة، متخلفاً بفارق سبع نقاط عن الشارقة.

وتبدو مواجهات الشارقة الأصعب في المرحلة المقبلة من بقية الفرق التي تتصارع معه على اللقب، إذ تنتظره مواجهة في غاية الصعوبة مع انطلاق الجولة 16، حين يستقبل العين «الجريح» والساعي نحو العودة للواجهة بعد خسارته من شباب الأهلي 1-4، وسيخرج بعدها «الملك» لمواجهة الظفرة في الجولة 17، تعقبها المواجهة الكبيرة هذا الشهر أمام الجزيرة المنافس المباشر له في الجولة 18، والتي ستقام في الإمارة الباسمة، ثم يخرج لموقعة أخرى بالغة الصعوبة ضد النصر في دبي.

ولا تختلف وضعية الجزيرة كثيراً عن الشارقة في الجولات الأربع المقبلة، إذ يستقبل اتحاد كلباء «الحصان الأسود» للمسابقة على استاد محمد بن زايد في الجولة 16، كما يخوض لقاء قوياً في الجولة 17 ضد بني ياس في الشامخة، ثم يلتقي الشارقة في الجولة في الجولة 18، ويستقبل بعد ذلك شباب الأهلي الذي يعيش أفضل مراحله في هذه الفترة.

في المقابل، سيخوض شباب الأهلي مواجهات صعبة في إطار مساعيه للمنافسة على اللقب بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت عليه منذ قدوم مدربه الوطني مهدي علي، إذ يستقبل في الجولة 16 الوحدة الذي يعيش فترة جيدة في مسيرته في الدوري، وبعدها سيخرج لمواجهة حتا، ثم يستقبل خورفكان، ما يجعل فرصه للتقدم نحو المقدمة كبيرة، قبل أن يلاقي الجزيرة على ملعب الأخير.

ويحتل شباب الأهلي حالياً المركز الخامس على سلّم الترتيب العام برصيد 25 نقطة.

بدوره، سيدخل النصر الطامح هو الآخر للمنافسة على بطولة الدوري، اختبارات قوية مع مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز، إذ سيخوض ديربي ديرة مع الوصل، ثم يخرج في الجولة 17 لمواجهة عجمان، ويلاقي حتا في الجولة 18 في لقاء سهل نسبياً، ثم يستقبل الشارقة في قمة الجولة 19.

ويتوجب على بني ياس، بذل قصارى جهده للاستمرار في صراع المنافسة، اذ سيخرج في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام خورفكان، ويعود بعدها ليستقبل الجزيرة، وعلى ملعبه يستقبل عجمان في الجولة 18، ثم يخرج لملاقاة اتحاد كلباء.

خالد عبيد: الشارقة والجزيرة فرسا رهان

أكد مدير فريق الكرة الأسبق في نادي النصر، خالد عبيد، أن صراع المنافسة في لقب بطولة الدوري، سيتقلص في الجولات المقبلة، ليصبح بين فريقين أو ثلاثة على الأكثر.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «أنا شخصياً أرى أن النصر لن يكون منافساً، رغم وجوده في المركز الرابع بجدول المسابقة، إلا أن المشكلات الفنية التي يعانيها الفريق حالياً بتراجع مستوى ضياء السبع ومينديز، والتغييرات التي أجراها المدرب الجديد الأرجنتيني رامون دياز على التشكيلة التي خاضت مباراة اتحاد كلباء، تؤكد أن المدرب بحاجة لبعض الوقت لتظهر بصمته، ونحن في توقيت صعب بالمنافسة لا يسمح بهدر الوقت».

وأضاف: «الشارقة والجزيرة هما حالياً فرسا رهان، والأقرب للمسابقة، وقد يدخل معهما بني ياس وشباب الأهلي، ومن وجهة نظري أن الأندية التي ستستطيع أن تتفوق على أندية الوسط والتي في قاع الجدول هي التي ستفوز باللقب».

وتابع: «الفيصل في تحديد هوية بطل الدوري لن تكون بالمواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة في اللقب، وإنما بين كل الفرق، فعلى سبيل المثال، اتحاد كلباء يقدم واحداً من أفضل مستوياته، وأيضاً خورفكان فريق صعب، خصوصاً على ملعبه وكذلك عجمان تطور مع فترة الانتقالات الشتوية، وأعتقد أن هذه الفرق هي التي ستحدد هوية بطل الدوري».

ترتيب فرق الدوري بعد الجولة الـ 15

- الشارقة: 36 نقطة.

- الجزيرة: 33 نقطة.

- بني ياس: 29 نقطة.

- النصر: 27 نقطة.

- شباب الأهلي: 25 نقطة.

• الشارقة (المتصدّر) والجزيرة (الوصيف) يتواجهان في الجولة الـ18.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news