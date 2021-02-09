منديز يظفر بكأس رئيس الدولة لـ «قدرة السيدات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ظفرت الفارسة سابرينا ميجيل منديز بكأس رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «بنفيكا» لإسطبلات ام 7 باحتساب معدل النقاط حسب بروتوكول بوذيب.

وشارك في السباق 84 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وجاءت في المركز الثاني كايلا لويس ماهر، على صهوة «بيرويك ذا جيميني بولكس» لإسطبلات أي بي اتش، تلتها في المركز الثالث الفارسة عائشة يحيى الزبيدي على صهوة «بيرفكت ستار» لإسطبلات إعمار.

وأقيم بالتزامن مع سباق السيدات سباق دولي تأهيلي نجمة واحدة لمسافة 100 كلم، وشهد مشاركة 53 فارساً وفارسة.

شهد السباق وتوج الفائزين رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، يرافقه المدير التنفيذي للاتحاد أحمد السويدي، ومدير نادي أبوظبي للفروسية كيم اليوت.

وتتواصل المنافسات اليوم، حيث تشهد قرية بوذيب سباق كأس رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم «نجمتين»، وكأس رئيس الدولة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

بروتوكول بوذيب

أُطلق «بروتوكول بوذيب» بقوانينه الجديدة المطبقة في قرية بوذيب منذ 2015، محققاً نتائج إيجابية لافتة، خصوصاً ما يتصل بصحة ولياقة خيول السباقات، وتجنب الحوادث الخطرة التي قد تتعرض لها خلال المنافسات.

واشتملت قوانين البروتوكول على بنود نصّت على تعديل مسميات سباقات القدرة والتحمل إلى سباقات ركوب القدرة والتحمل، وتحديد السرعة القصوى للخيول المشاركة في السباقات الرسمية بـ20 كم، واقتصار نطاق المساندة على نقاط المياه المحددة على مسافة كل كيلومتر، ومراقبة سرعة الفرسان أثناء المراحل عن طريق جهاز التتبع، حتى لا يتم تجاوز السرعة المسموح بها قانونياً، واعتماد زمن 10 دقائق كحد أقصى لوقت عرض الخيل على اللجنة البيطرية بين المراحل، على أن يكون 10 دقائق عند نهاية المرحلة الأخيرة بدلاً من 30 دقيقة كما كان سابقاً، ثم التركيز على اعتماد 56 نبضة قلب في الدقيقة كحد أقصى للفحص البيطري للخيل، واعتماد 50 دقيقة كزمن استراحة الخيل بين مراحل السباقات، ثم اعتماد نهاية السباق هو عبور خط البوابة الإلكترونية.

100

كيلومتر مسافة سباق كأس رئيس الدولة للقدرة.

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