النصر يحاور اتحاد كلباء بـ «الأرجنتينية»

المصدر: محمد أبوإسماعيل Àدبي

يستضيف فريق النصر عند الساعة 17:30 من عصر اليوم فريق اتحاد كلباء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي في استاد آل مكتوم، في مباراة تشهد الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي يقود النصر خلفاً للكرواتي كرونسلاف، الذي كان قد أقيل نتيجة تدهور نتائج «العميد» في الدوري، وابتعاده بفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر.

ويخوض النصر المواجهة بهدف تحقيق فوز معنوي مريح قبل لقاء العودة المقرر في الثاني من مارس المقبل، وذلك للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والثالث في عهد الاحتراف، لكنه يدرك قدرات اتحاد كلباء «الحصان الأسود» في الموسم الحالي.

وستشهد المباراة شكلاً جديداً للعميد في الاعتماد على المدرسة الأرجنتينية، وهو ما ينتظره جمهور العميد من أجل مواصلة المشوار نحو الفوز ببطولتين في الموسم الحالي، إذ يوجد الفريق في الدور نصف النهائي لبطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وكان الفريقان قد حققا الفوز في مباراة الدوري الأخيرة، التي أقيمت قبل أربعة أيام، وبالطريقة نفسها، بالهدف القاتل في الوقت بدل الضائع، بعدما فاز النصر على خورفكان في الدقيقة 93، بينما فاز اتحاد كلباء على عجمان بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 99، وبالتالي فالفريقان يلعبان المباراة بمعنويات مرتفعة، وكلاهما يسعى إلى تحقيق الفوز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news