كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، اليوم وغداً فعاليات، كأس رئيس الدولة التي تشمل ثلاث فئات هي سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ويصاحبه سباق دولي للمسافة نفسها، فيما يشهد يوم غد سباق كأس رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم «فئة نجمتين»، وكأس رئيس الدولة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وقال بيان صحافي: «أعلن اتحاد الفروسية والسباق الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة أثناء المنافسات في قرية بوذيب العالمية، وتتضمن عدم حضور الجمهور، وإلزام جميع المشاركين بإظهار نتيجة اختبار مسحة الأنف السلبية قبل 48 ساعة من بدء السباق، كما تم تحديد شخصين فقط مع الفارس لكل خيل داخل منطقة التبريد».

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