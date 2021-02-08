عبدالرحمن العامري جزراوي حتى 2025

المصدر: أحمد طارق - دبي

وقَّع حارس المرمى الواعد عبدالرحمن العامري على عقد جديد مع ناديه الجزيرة يبقيه مع النادي حتى 2025، ولتستمر رحلته مع الفريق الذي مثّله في كل المراحل السنية منذ التحاقه بأكاديمية النادي.

وقال عبدالرحمن، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عقب تجديد تعاقده: «قضيت معظم حياتي داخل جدران الجزيرة، ولذا فإن تجديد عقدي مع النادي يعني لي الكثير، لقد كبرتُ ونضجت في هذا النادي الذي أعتبره بيتي ولديه مكانة خاصة في قلبي، وبقائي مع الفريق يمنحني فرصةً فريدة للتطور وتحقيق المزيد مع الجزيرة، وأنا ممتنٌ وسعيد للغاية بذلك».

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمجموعة الجزيرة، علي الحمادي، أنه «يعتبر عبدالرحمن أحد أبرز المواهب الشابة في الجزيرة، ومن الرائع أن نرى التطور والتقدم الذي يحرزه لاعبونا الشباب وصولاً إلى تمثيل الفريق الأول، إذ إنه أثبت قدراته وموهبته منذ التحاقه بأكاديمية النادي، حتى أصبح لاعباً مميزاً وشاباً يافعاً، ونحن فخورون بما قدّمه ونتطلع إلى رؤية المزيد في المستقبل».

ويعتبر العامري أحد أفراد جيل الشباب الذي يضم العديد من لاعبي الفريق الأول الحاليين، مثل خليفة الحمادي وعبدالله رمضان، حيث سيطرت فرق الشباب لنادي الجزيرة على البطولات المحلية في مراحل تحت 10 و11 و12 عاماً، كما كان العامري قائداً لفريق تحت 17 عاماً في بطولة هزاع بن زايد عام 2015، والتي حصل فيها على جائزة أفضل حارس مرمى.

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