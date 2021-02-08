الأهلي يطمح إلى «مفاجأة» بايرن ميونيخ في مونديال الأندية

المصدر: الدوحة - الإمارات اليوم

تتركز أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء المنطقة العربية، اليوم (22:00 بتوقيت الإمارات)، على المواجهة المثيرة المرتقبة بين الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني في الدور قبل النهائي لبطولة العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة حالياً.

ويرفع بايرن الستار عن مشاركته في المونديال الحالي بمواجهة مثيرة مع الأهلي صاحب الخبرة الكبيرة في البطولة، الذي يطمح بالتأكيد إلى تفجير المفاجأة وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم نجاح الرجاء البيضاوي المغربي وكاشيما أنتلرز الياباني والعين في كسر هيمنة بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية على نهائي البطولة في ثلاث نسخ سابقة بأعوام 2013 و2016 و2018، كان وصولهم جميعاً إلى النهائي على حساب أبطال كأس ليبرتادوريس قبل السقوط في النهائي أمام بطل أوروبا.

وكان سقوط الرجاء في نسخة 2013 أمام بايرن بالذات، وذلك في المشاركة الوحيدة السابقة لبايرن بالمونديال.

والآن، يتطلع الأهلي إلى إنهاء الهيمنة المطلقة لبطل أوروبا في المربع الذهبي للبطولة وبلوغ النهائي على حساب بايرن.

وإذا نجح الأهلي في هذا، ستكون المرة الأولى التي يفشل خلالها بطل أوروبا في بلوغ النهائي منذ بدء إقامة البطولة بنظامها الحالي في 2005.

ورغم مشاركة الأهلي في البطولة للمرة السادسة، ستكون مباراة اليوم هي المواجهة الأولى للفريق مع بطل أوروبا، علماً بأنه بلغ المربع الذهبي مرتين سابقتين فقط، ففاز في 2006 بالمركز الثالث، وفي 2012 بالمركز الرابع، بعد السقوط في المربع الذهبي أمام إنترناسيونال وكورينثيانز البرازيليين على الترتيب.

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