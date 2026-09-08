لورانس يقطع خطوة كبيرة نحو نهائيات «السباق إلى دبي»

حقق ثريستون لورانس إنجازاً تاريخياً بفوزه للمرة الثالثة بلقب بطولة «أوميغا أوروبا ماسترز - سويسرا المفتوحة»، ليقطع خطوة كبيرة نحو الوجود في نهائيات جولة «دي بي ورلد للغولف»، التي تقام بضيافة الإمارات، في نوفمبر المقبل، وذلك بتقدم اللاعب الجنوب إفريقي إلى المركز الـ21، في التصنيف العالمي، الذي صدر أمس، لموسم «السباق إلى دبي»، وانضم لورانس إلى الأسطورة الإسباني، سيفي باليستيروس، في قائمة اللاعبين المتوجين ثلاث مرات بلقب البطولة السويسرية، حيث سبق للجنوب إفريقي الفوز عامي 2022 و2025، وجاء تفوق لورانس على حساب الإنجليزي بول كيسي في مواجهة فاصلة مثيرة امتدت لأربع حفر في يوم ختامي استثنائي في منتجع كرانس مونتانا على جبال الألب.