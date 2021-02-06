«ريمونتادا» وصلاوية على حتا بركلتي ليما

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق الوصل «ريمونتادا» مثيرة عندما حوّل تأخره بهدف إلى فوز على حتا، بفضل ركلتي جزاء أحرزهما فابيو ليما، أمس، على استاد الوصل بزعبيل في الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 23 نقطة، ويتوقف رصيد «الإعصار» عند نقطتين.

شهد الشوط الأول أفضلية كبيرة من جانب فريق حتا، رغم سيطرة الوصل على وسط الملعب، ولكن الخطورة كانت من جانب الفريق الضيف، إذ سدد أحمد مال الله كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس «الإمبراطور» سلطان المنذري (21)، بينما أحرز الأرجنتيني برايان راميرز الهدف الأول، عندما لعب عيسى سانتو كرة عرضية، قابلها راميرز بتسديدة مباشرة في المرمى (42).

وفي الشوط الثاني، دفع المدرب البرازيلي أودير هيلمان بنجم الفريق فابيو ليما، بدلاً من حبوش صالح، وتصدى القائم لتسديدتين من ليما (63) وسالم العزيزي (76)، وحصل الوصل على ركلة جزاء، أحرز منها ليما هدف التعادل (85)، وخرج لاعب حتا حميد عباس بالبطاقة الحمراء، قبل أن يحصل «الفهود» على ركلة جزاء أخرى في الوقت القاتل، أحرز منها ليما هدف الفوز لصاحب الأرض.

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