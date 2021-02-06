مدرب بني ياس: تحويل الخسارة إلى فوز يعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

استعاد فريق بني ياس ثقته بالقدرة على المضي قدماً بحصوله على ثلاث نقاط مهمة، تجلّت فيها شخصية الفريق، وقدرته على تحويل الخسارة إلى فوز خلال المواجهة التي جمعته، مساء أول من أمس، مع فريق الفجيرة، ضمن الجولة 15 من المنافسة، وفاز فيها 2-1.

وقال مدرب بني ياس، الروماني إيسيلا، إن «تحويل الخسارة إلى فوز يعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويساعدهم على خوض المواجهات المقبلة بمعنويات عالية». وشدد في المؤتمر الصحافي على أن «الفوز كان مهماً للغاية، خصوصاً بعد الخسارة قبل ذلك من الوصل».

ووجد بني ياس نفسه متأخراً بهدف منذ الدقيقة 13 من عمر المواجهة التي جمعتهم على استاد الشامخة، وفيما بدا أن الفجيرة الأقرب للخروج بالنقاط الثلاث، إلا أن تدخل المدرب الروماني دانيال إيسيلا كان موفقاً في حسم النقاط لمصلحة السماوي. وساعد التبديل الهجومي، بدخول أحمد أبوناموس قبل انطلاقة الشوط الثاني، في عودة التركيز للفريق، إذ إن اللاعب تسبب في زعزعة دفاع الفجيرة، ما أضطر «الذئاب» للتركيز أكثر في الجانب الدفاعي، فاستفاد «السماوي»، وسيطر على وسط الملعب، بينما صنع البديل هدف الفوز لزميله البرازيلي بيدرو.

وقال المدرب الروماني إن لاعبيه افتقدوا التركيز خلال الشوط الأول، بسبب تأثير الخسارة التي تعرضوا لها في الجولة الماضية، إلى جانب استقبال الشباك هدفاً مبكراً.

في المقابل، اعترف مدرب فريق الفجيرة، الصربي غوران، بأن منافسهم فريق بني ياس كان الطرف الأفضل في المواجهة، وقال في المؤتمر الصحافي: «نحن لم ننجح في الاستفادة من تقدمنا بالنتيجة، واستقبلت شباكنا هدفين من أخطاء».

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