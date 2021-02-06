مطر: التعادل مع الشارقة ليس مكسباً للوحدة.. و«الفار» خدمنا

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

قال قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، إنه غير راضٍ بالنقطة التي حققها العنابي، أول من أمس، في الجولة الـ15 بدوري الخليج العربي أمام الشارقة، وشدد في تصريحات صحافية بعد المباراة على أن «التعادل مع الشارقة ليس مكسباً للوحدة».

وتابع: «نحن فريق الوحدة، ونلعب على ملعبنا، ويفترض أن نخرج بنتيجة أفضل من التعادل، مع احترامنا لفريق الشارقة المتصدر». وقال أيضاً: «صحيح أن هناك مباريات حينما تخرج فيها بالتعادل يكون مكسباً، لكن في مباراة الشارقة لم يكن التعادل مكسباً لنا، وكان المفروض أن نحصل على النقاط الثلاث».

وأوضح: «الشارقة كان الأفضل، وتسيّد الشوط الأول، وسجل هدف التقدم، وأضاف هدفاً آخر ألغاه (الفار)، وأتصور أن عدم احتساب هذا الهدف كان نقطة تحول في المباراة، وخدم القرار الوحدة، وسهل مهمة عودتنا إلى المباراة في الشوط الثاني. وما يمكن أن أقوله في الأخير، أن الوحدة كان يمكنه أن يضيف أهدافاً أخرى بعد التعادل، والشارقة كان بإمكانه أن يُحافظ على تقدمه».

في جانب آخر، قال مدرب الوحدة، الصربي رازوفيتش، إن المباراة كانت جيدة من الفريقين اللذين كانا يبحثان عن الفوز، وأن نتيجة التعادل جاءت منطقية، عطفاً على ما قدمه اللاعبون.

وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كان لدينا فترات جيدة في المباراة لم نسجل فيها، وهم أيضاً كان لهم ذلك، وأقول إننا كنا أفضل من الخصم في بعض الأوقات، خصوصاً في الشوط الثاني، ولكن النتيجة انتهت بالتعادل». وأضاف: «في الشوط الأول عانينا بعض المشكلات، والشارقة كان أفضل، وهذا أمر طبيعي، لأننا نلاعب فريقاً جيداً، ولديه لاعبون ممتازون، استطعنا في الشوط الثاني أن نعود ونسجل التعادل، ولكن الأمور توقفت عند ذلك، أتمنى أن نلعب كل مبارياتنا المقبلة بالطريقة نفسها التي لعبنا بها أمام الشارقة في الشوط الثاني». وشدد حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، في تصريحات صحافية، على أن النتيجة كانت عادلة للطرفين، عطفاً على سيطرة كل فريق على أحد شوطي المباراة.

وقال: «كل فريق قدم كل ما لديه، وعلينا أن نفكر في أنفسنا ولا ننظر لتقدم المنافسين أو تراجعهم، من يُرد اللقب عليه أن يفوز ولا ينتظر الهدايا». وحافظ الشارقة على رصيده بـ36 نقطة قبل لقاء العين في الجولة 16، بينما الوحدة (23 نقطة) سيواجه شباب الأهلي.

العنبري: ما يريحني أن أداء الشارقة كان أفضل

أبدى مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، رضاه التام عن التعادل، مؤكداً في المؤتمر الصحافي أن «الحصول على نقطة من الوحدة يعد أمراً جيداً للفريق، وليس خسارة».

وقال أيضاً: «ما يريحني بعد هذه المواجهة أن أداء الشارقة كان أفضل، أن تلعب أمام الوحدة في ملعبه فلن تكون المواجهة سهلة على الإطلاق، الشيء الذي أراحني بعد هذه المواجهة أن أداء الشارقة كان أفضل مما كان عليه في المباريات الأخيرة، نحتاج بشدة لعودة المصابين، لأن مشوار الدوري سيكون طويلاً وصعباً على الجميع».

أشعة على كاحل خريبين بعد تعرضه للإصابة

أجرى لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين، أمس، أشعة على القدم، بعد إصابته بالتواء في الكاحل، في انتظار إعلان تفاصيل الإصابة اليوم، بحسب مدرب الوحدة الصربي رازوفيتش.

واضطر خريبين لمغادرة أرضية الملعب عند الدقيقة 76، بعد تدخل من قبل مدافع الشارقة علي الظنحاني، الذي حصل على بطاقة صفراء. وأعرب رازوفيتش عن أمله أن تكون الإصابة بسيطة، ويلحق بمباراة فريقه المقبلة ضد شباب الأهلي 13 الجاري.

- الجولة 16 تشهد مباراتي قمة بين شباب الأهلي والوحدة، بينما يلتقي الشارقة العين.

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