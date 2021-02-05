الجزيرة والظفرة.. مباراة غزيرة بالأحداث والأهداف بطلها علي مبخوت

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حقق فريق الجزيرة فوزاً سهلاً على نظيره الظفرة 5-1، الجمعة، في مباراة غزيرة بالأحداث والأهداف كان بطلها المهاجم الدولي علي مبخوت الذي أحرز "هاتريك" وصنع هدفين، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 33 متأخراً بفارق ثلاث نقاط فقط عن الشارقة الذي تعثر الخميس، بالتعادل مع الوحدة 1-1، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 16 نقطة.

ظهر الشوط الأول بشكل سيء من الفريقين ولم يقدما المستوى المنتظر خصوصاً الجزيرة، ولكن نتيجة الحماس الزائد والعصبية غير المبررة حصل الظفرة على حالتي طرد أحدهما للوافد الجديد السنغالي ماخيت ديوب في نهاية الشوط الأول وكانت الثانية من نصيب قائد الفريق الحارس خالد السناني، وكلاهما حصل على إنذارين ليدفع فريق الظفرة ثمن ذلك ويتلقى أربعة أهداف في الشوط الثاني بفضل مهارة علي مبخوت ليواصل الجزيرة ضغطه على المتصدر الشارقة حيث أصبح الفارق 3 نقاط فقط.

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