دياز: مع النصر سنهاجم دون تحفظ دفاعي.. وسنعتمد الأساليب الحديثة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لقيادة الفريق الأول لمدة عام ونصف وحتى نهاية موسم 2021-2022، حيث يحل خلفاً للكرواتي كرونسلاف، الذي يعاني من عارض صحي. وجاء تقديم المدرب خلال مؤتمر صحافي عقده النادي، أمس، بحضور رئيس شركة الكرة عبدالرحمن أبو الشوارب، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق، بدءاً اليوم.

وقال المدرب الجديد إن «العميد فريق له تاريخ كبير»، وتابع «مع النصر سنهاجم دون تحفظ دفاعي، وسأعتمد على الأساليب الحديثة». وأضاف الأرجنتيني دياز: كل مدرب له طريقة عمل خاصة به، ويهمني كثيراً اللعب الهجومي، كون التحفظ الدفاعي وكثرة الاستحواذ دون فائدة لا ينفعان، وسأعمل مع اللاعبين لتطبيق ذلك.

وتابع: «أملك جهازاً فنياً كاملاً، ونعمل معاً منذ أكثر من 10 سنوات، حققنا فيها العديد من الإنجازات، ونستخدم كل الأساليب الحديثة في كرة القدم، ووفر لنا النصر كل الأجهزة الخاصة بالقياسات لتطوير أداء اللاعبين، وقد تحدثت مع تيغالي، بالتأكيد سيساعد الفريق بالفترة القادمة من أجل الوصول إلى ما نريد، ولدى العميد العديد من المواهب الشابة القادرة على تحقيق ما نطمح إليه جميعاً».

ويحمل المدرب الأرجنتيني سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب مع الأسطورة مارادونا في منتخب بلاده، وقاد الهلال السعودي للفوز بالعديد من البطولات، إضافة إلى قيادته منتخب أوروغواي، والعديد من الأندية الأخرى والمنتخبات.

وأكد من جانبه رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب: «يسعدنا التعاقد مع اسم كبير في كرة القدم العالمية، بالتأكيد المدرب دياز اسم كبير، وسيعمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق طموح فريق النصر في المنافسة والفوز بالألقاب، ليس لدينا أي تخوف من الجانب الفني واستيعاب اللاعبين لخطة اللعب والطريقة الجديدة التي سيتبعها المدرب، وكلنا ثقة أن المدرب قادر على الوصول سريعاً مع اللاعبين لتحقيق طموحات الفريق».

وأضاف: «كانت هناك العديد من الأسماء المطروحة لخلافة المدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي أتمنى له الشفاء، وتم اختيار دياز بعناية كونه مدرب بطولات، وسبق له الفوز بالألقاب، وبالتالي يعلم كيفية الوصول إليها».

عبدالرحمن أبوالشوارب:

«تم اختيار المدرب دياز بعناية، كونه مدرب بطولات، وسبق له الفوز بالألقاب، وبالتالي يعلم كيفية الوصول إليها».

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