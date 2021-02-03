فواز عوانة أبرز غيابات بني ياس في لقاء الفجيرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، إنه عمل على تحضير لاعبي «السماوي» لمواجهة الغد أمام الفجيرة على استاد الشامخة، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في وقت كشف فيه عن أن فريقه سيفقد عدداً من الأسماء بداعي الإصابة، في مقدمتهم قائد الفريق فواز عوانة.

واعترف المدرب الروماني، في المؤتمر الصحافي، بأن الخسارة في الجولة الماضية التي تعرض لها فريقه كانت قاسية، وأضاف: «ليس لدينا وقت للبكاء بسبب تلك الهزيمة، لقد حاولت تحضير الفريق بشكل قوي لمواجهة الغد، رغم الغيابات التي تشهدها صفوفنا».

وحول الصعوبة في مواجهة الفجيرة، خصوصاً أن الأخير ظهر بصورة قوية في الجولة الماضية أمام الشارقة المتصدر، قال إيسيلا: «بالنسبة لنا قمنا بدراسة منافسنا بشكل جيد، لدينا ما يكفي من المعلومات حول مراكز القوة والضعف في صفوفه، والتي سنسعى للاستفادة منها بكل تأكيد».

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