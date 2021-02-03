رازوفيتش: متفائل بالفوز على الشارقة بعد اكتمال تشكيلة الوحدة

المصدر: سيد مصطفى- دبي

أكد مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، أن اكتمال تشكيلة فريقه للمرة الأولى هذا الموسم، يجعله متفائلاً بتحقيق الفوز على الشارقة، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال في المؤتمر الصحافي أمس: أي مدرب يكون سعيداً للغاية حينما يجد أمامه خيارات متعددة للتشكيلة، هذه هي المرة الأولى التي يخالجني فيها هذا الشعور، وهذا ما يجعلني متفائلاً بقدرتنا على تحقيق الفوز.

وأضاف: خسارتنا من الشارقة في الدور الأول أصبحت من الماضي، وحدثت العديد من المتغيرات، وكل ما يهمنا أن نتقدم في جدول الدوري ونحقق أفضل النتائج أمام أي فريق.

وأبدى المدرب عدم اهتمامه بما يحدث في الشارقة من تغيرات، سواء بتراجع مستوى المنافس في الفترة الأخيرة، أو بغياب مهاجمه البرازيلي سواريز، موضحاً «في الواقع أهتم كثيراً بفريقي أكثر من المنافسين، ولست منشغلاً بغياب بعض الأسماء في الشارقة، لأننا لا نواجه أسماءً بعينها، بل نمتلك فريقاً يملك العديد من العناصر المميزة، التي صنعت نجاحات كبيرة للشارقة».

وحول ما إذا كانت الخسارة من الشارقة ستؤثر في مساعي الوحدة للعودة للمنافسة، قال: أنا لا أنظر للأشياء بمثل هذه النظرة التشاؤمية، ولا نفكر في المنافسة أكثر ما نفكر في الفوز، نلعب المباريات من أجل الانتصار وليس لأي شيء آخر.

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