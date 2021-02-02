العنبري يحذر من دفاع الوحدة.. وجونيور وفليبي يظهران في تدريبات الشارقة

المصدر: منصور السندي – الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أنه يدرك صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الوحدة بعد غد ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي، قائلا في المؤتمر الصحافي اليوم: نحترم الوحدة وسنكون حذرين أمامه دفاعيا"، خاصة في أعقاب استقبال هدفين في اللقاء الاخير أمام الفجيرة، رغم تقدمهم بالثلاثة.

واضاف: على الرغم من أن الوحدة لم يلعب بتشكيلة ثابتة في الدور الأول نظرا للغيابات في صفوفه، لكن المباراة الوحيدة التي خاضها أمام حتا في الجولة الماضية بوجود لاعبيه المواطنين والأجانب اعطى خلالها إنطباعا بانه سيكون فريقا صعبا في الدور الثاني". وأشار العنبري إلى ثقته الكبيرة في لاعبيه وفي قدرتهم على الظهور الجيد في المباراة.

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