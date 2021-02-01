اتحاد الجوجيتسو يختتم حملة تطعيم اللاعبين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن اختتام حملة التطعيم التي نظمها بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) يومي الجمعة والسبت الماضيين بنجاح، بعد أن حققت أهدافها من خلال استقطاب شريحة كبرى من اللاعبين.

وقال بيان صحافي: «شهدت صالة جوجيتسو أرينا منذ اللحظة الأولى لتدشين الحملة إقبالاً طيباً من اللاعبين واللاعبات الذين أكدوا حرصهم وتفانيهم في دعم جهود الاتحاد التي تتكامل مع الجهود الوطنية وتوجيهات القيادة في ضمان وترسيخ أمن وصحة الشرائح المجتمعية المختلفة».

وأكّد عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، أن حملة التطعيم تأتي في إطار حرصه على التعاون مع جميع الأجهزة المعنية في إمارة أبوظبي لمواجهة فيروس «كوفيد-19» على أكثر من محور، موضحاً أن الاتحاد ومنذ ظهور هذا الفيروس وتفشي الجائحة كان من أوائل الجهات الرياضية التي طبقت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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