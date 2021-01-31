علي خصيف: «كفّ صفعني نفعني».. سر الفوز على النصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، إن الفريق حقق فوزاً مهماً على النصر، بتغلبه عليه بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي، مشدداً على أن «الخسارة أمام خورفكان في الجولة الماضية أسهمت بشكل كبير في هذا الفوز»، بينما رأى أن «الجزيرة لا يفكر في المنافسة على لقب الدوري».

وحقق الجزيرة تسعة انتصارات حتى الآن بعد مرور 14 جولة بالدوري، مقابل هزيمتين، وبلغ النقطة الـ30.

وأضاف خصيف في تصريحات صحافية: ربما إذا لم نخسر من خورفكان بالنتيجة الكبيرة التي تلقيناها بثلاثة أهداف دون رد، لم نكن لنظهر بهذا المستوى الذي قدمناه أمام النصر أو نحقق فوزاً كبيراً بالثلاثة، لذلك يمكننا القول إنه حدث لنا مثل أحد الأمثال الشعبية «كف صفعني نفعني»، خصوصاً أننا عندما جاءتنا الضربة من خورفكان لعبنا بتركيز كبير أمام النصر، وقدمنا مباراة جيدة جداً وحققنا الأهم بالفوز.

وأشار قائد فريق الجزيرة إلى أنه لا يتهرب من الإجابة على السؤال الخاص بقدرة الفريق على المنافسة في لقب الدوري، وقال: «لا أتهرب من الإجابة على مسألة المنافسة، وشاهدنا ما حدث للفريق أمام خورفكان، وأعتقد أننا الفريق الوحيد الذي يمتع الجمهور، كما أننا أيضاً نستمتع بأدائنا، ونرغب في أن نواصل تقديم المتعة في المباريات المقبلة».

من جهته أشاد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بأداء لاعبيه أمام النصر، وقال: «كانت مباراة جيدة جمعت بين فريقين من أفضل الأندية في الدوري هذا الموسم».

وأوضح في مؤتمر صحافي: «فخور بالجهد البدني الذي بذله اللاعبون. كنا جيدين جداً على مستوى الاستحواذ والتحكم بالكرة، وقد تراجع الأداء بعض الشيء بالشكل الذي لم نتعود عليه، ولكن الهجمات المرتدة كانت جيدة جداً وحصلنا على ركلة جزاء، وأحرزنا هدفين بطريقة رائعة بعدما لعبنا كرة قدم جميلة وبالأسلوب الذي نفضله». وختم قائلاً: «كنا جيدين على مستوى التمرير، وأيضاً الانطلاق بالكرة، لذلك أنا سعيد جداً بأداء اللاعبين وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة».

كرونسلاف: أخطاء فردية وراء الهزيمة

قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف إنه لا يمكن أن يكون راضياً عن أداء «العميد» أمام الجزيرة، موضحاً في مؤتمر صحافي: «خسرنا بثلاثة أهداف دون رد بسبب أخطاء فردية، ولم نتحل بالتركيز المطلوب».

وتابع: «عندما تلعب أمام فريق مثل الجزيرة وترتكب أخطاء فردية فذلك يكلفنا الكثير بدخول مرمانا ثلاثة أهداف، لذلك أعتذر لمشجعي النصر عن الأداء والنتيجة التي حققناها».

• 9 انتصارات للجزيرة جمع بها 30 نقطة بعد مرور 14 جولة بالدوري.

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