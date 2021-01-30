الشارقة أفضل أندية الإمارات في قائمة عالمية يتصدرها بايرن ميونيخ

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة تضم أفضل 400 ناد في العالم لعام 2020. وتضم القائمة 3 أندية إماراتية هي الشارقة في المركز 221 برصيد 65.6 نقطة، وكذلك شباب الأهلي 258 برصيد 61 نقطة، والعين 275 بـ58.5 نقطة. يذكر أن الاندية الثلاثة حققت تقدما مقارنة بـ2019، إذ كان الشارقة في المركز 629، والعين 669 وشباب الأهلي 488.

ويعتلي القائمة العالمية فريق بايرن ميونيخ برصيد 260 نقطة، عقب نجاحه العام الماضي في حصد رباعية تاريخية، بحصد لقبي الدوري والكأس في بلاده، متبوعاً بلقب دوري أبطال أوروبا، وأخرها سبتمبر الماضي بالفوز بكأس السوبر الأوروبية.

وفي أفضل النتائج العربية، احتل فريق الأهلي المصري المتوج بلقب أبطال أفريقيا للعام الماضي، المركز 31 عالمياً برصيد 169 نقطة، مفتوقاً على غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك الذي جاء في المرتبة 54 عالمياً برصيد 136 نقطة، فيما حل النصر السعودي في المركز الأول خليجياً و82 عالمياً برصيد 111 نقطة، وليتصدر أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قائمة الأفضل أسيوياً باحتلاله المركز 33 على العالم برصيد 165.5 نقطة

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