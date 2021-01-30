«الثقة» تهدي «غودولفين» الانتصار التاسع في «كيب فيردي» بميدان

المصدر: جوني جبور ■دبي

أهدت المهرة «الثقة»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إسطبلات «غودولفين» اللقب السادس على التوالي، والتاسع تاريخياً في بطولة «كيب فيردي» المخصصة للمهرات والأفراس «جروب 2»، التي جرت أول من أمس، في الشوط الرابع والرئيس من السباق الثاني في موسم «كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي أقيم على مضمار ميدان، ورعت أشواطه الستة «لونجين» بجوائز بلغت 543 ألف دولار، نافس في ألقابها 71 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما شهد السباق إقامة بطولتين رئيستين أخريين، تحملان التصنيف الرفيع، استهلتا بفوز مستحق للجواد «أر بي فرنش دود» بشعار «بايرلي للسباقات»، وإشراف المدرب هلال العلوي، وقيادة الفارس باتريك كوسجراف بلقب الجولة الثانية في بطولة «آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة «جروب 1»، وأقيمت في الشوط الافتتاحي للسباق لمسافة 1900 متر رملي، بجوائز بلغت 49 ألف دولار، قبل أن تواصل الإثارة طريقها، بإهداء المهرة «سوفت ويسبر» المملوكة لـ«غودولفين»، المدرب الوطني سعيد بن سرور اللقب الـ12 له في بطولة «1000 غينيس الإماراتي»، وذلك في الشوط الخامس الذي خصص للمهرات لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 125 ألف دولار.

وعرف الفارس جيمس دويل كيفية الحفاظ على قدرات «الثقة» في المراحل الأولى من الشوط الرابع «كيب فيردي»، البالغ إجمالي جوائزه 163 ألف دولار، قبل أن يطلق دويل العنان للمهرة البالغة من العمر أربع سنوات في الأمتار الـ300 الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، متفوقة بفارق 2.5 طول عن المهرة «ستايل ستيك» المملوكة لـ«يفون جاك» بإشراف المدرب روجر فاريان، والتي تولى قيادتها الفارس آندريا أتزني، للحلول بالمركز الثاني، فيما عاد المركز الثالث للمهرة «سمر رومانس» بشعار «غودولفين» أيضاً، وإشراف المدرب ذاته شارلي آبلبي، وإنما مع الفارس وليام بيوك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news