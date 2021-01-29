السوري عمر خربين يتألق في الظهور الأول مع الوحدة.. ويسجل على طريقة بانينكا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

بصم لاعب الوحدة الجديد، السوري عمر خربين، بقوة في ظهوره الاول مع الوحدة، الجمعة، وأحرز هدفين بمرمى حتا في المباراة التي انتهت 4-1 في انطلاق الدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم، الأول من رأسية جميلة والثاني من ضربة جزاء نفذها على طريقة النجم العالمي الشهير التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا.

ورفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد رصيد حتا عند نقطتين في ذيل الترتيب.

ونجح الوحدة في إحراز هدف مبكر بالمباراة من تسديدة الكوري ميوننغ لي (12)، ليخمد به الوحدة نشاط فريق حتا الذي بدأ الشوط الأول مهاجماً إذ كاد أن ينجح في التهديف عن طريق أحمد مال الله لكنه سدد في الشباك الخارجية للمرمى.

وبعد 12 دقيقة من الهدف الأول وقع اللاعب السوري عمر خربين رسمياً على حضوره القوي مع الوحدة بإحراز هدفه الشخصي الأول بقميص ناديه الجديد، والثاني لفريقه في الدقيقة 24 مستغلاً عرضية إسماعيل مطر، ولكن حتا عاد بسرعة بهدف تقليص الفارق (31) من ركلة ركنية ارتقى لها لاعب حتا حبيب يوسف.

وقبل ختام الشوط الأول أحرز الوحدة هدفه الثالث عن طريق السلوفيني تيم ماتافز من متابعة لتمريرة خريبين سددها من لمسة واحدة في المرمى.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق حتا الوصول إلى مرمى الوحدة وكاد أن يسجل هدف عالمي عن طريق أحمد مال الله، عندما راوغ مدافعي الوحدة ببراعة ولكنه سدد في جسد الحارس محمد الشامسي، ليرد الوحدة بالحصول على ركلة جزاء تصدى لها السوري عمر خربين، ولعبها ببراعة على طريقة بانينكا، في المرمى ليعلن عن الهدف الرابع لفريق الوحدة في الدقيقة 69 لتصبح النتيجة 4-1.

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