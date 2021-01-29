الجزيرة والنصر.. فرصة أخيرة للمنافسة

المصدر: أحمد طارق- دبي

يلتقي الجزيرة مع النصر في قمة مباريات الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي، في الساعة 8:15 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ قد تكون هذه المباراة هي الفرصة الأخيرة لحفاظ أحد الفريقين على آماله في المنافسة على اللقب.

ويسعى الجزيرة إلى استعادة انتصاراته بعدما تلقى خسارة غير متوقعة في الجولة الـ13 أمام خورفكان بثلاثة أهداف دون رد، ليتوقف رصيده عند 27 نقاط في المركز الثاني، ويتسع الفارق مع المتصدر الشارقة إلى خمس نقاط، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة إلى النصر الذي تعادل مع الوحدة بهدفين لكل منهما، ثم خسر أمام شباب الأهلي بهدف دون رد، ليتجمد رصيد «العميد» عند 24 نقطة في المركز الرابع.

ولم يجرِ الفريقان تغييرات عدة في قائمة كل منهما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أعاد الجزيرة قيد اللاعب أحمد ربيع في قائمته، وتعاقد مع لاعبه السابق محمد جمال على سبيل الإعارة من العين، بينما تعاقد النصر مع الأوزبكي دوستنبوك خامداموف، الذي تم قيده بدلاً من الهولندي براندلي كواس.

في المقابل، يترقب الشارقة الحصول على هدية جديدة في سباق الصدارة، بعدما خدمته نتائج الأندية التي تنافس على اللقب في الجولة الماضية، إذ يأمل «الملك» أن تنتهي المباراة بالتعادل، أو أن يحقق النصر الفوز على أقل تقدير، ليحصل حامل اللقب على دفعة معنوية قبل مواجهة الفجيرة غداً، وتصبح أمامه فرصه لتوسيع الفارق مع الجزيرة.

من جهته، أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن «فخر أبوظبي» أغلق ملف خسارته أمام خورفكان في الجولة الـ13، مشيراً إلى أن فريقه ظهر بشكل جيد في الدور الأول، ويسعى إلى بدء الدور الثاني بتحقيق الفوز على النصر.

وقال كايرز في مؤتمر صحافي: «قدمنا مستوى جيداً أمام النصر في المباراة الأولى في دبي، ونسعى إلى تقديم أداء أقوى على ملعبنا، وأتمنى أن يوفق جميع اللاعبين المتاحين في الظهور بأفضل شكل ممكن، وأن ننجح في كسب النقاط الكاملة».

وعن غيابات الجزيرة، قال: «يستمر غياب عمر عبدالرحمن بسبب الإصابة، ولم نتأكد بعد من مشاركة كل من محمد العطاس والنيجيري إيزيكيل والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، وأتمنى أن ينجح واحد منهم على الأقل في اللحاق بالمواجهة».

وأكمل: «النصر فريق قوي، ولديه ثلاثة لاعبين أجانب مميزين في الهجوم، وثنائي هجومي جيد في الوسط، وأتوقع أن يكون المستوى متقارباً، وأن تكون المباراة قوية وصعبة حتى النهاية، وسنكون مستعدين لها كما يجب».

الجزيرة يبتعد عن الشارقة المتصدر بخمس نقاط.

النصر يحتل المركز الرابع بـ24 نقطة.

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