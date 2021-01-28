خيول «غودولفين» تطلب اللقب السادس توالياً بـ «كيب فيردي» في ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

تطلب مهرات وأفراس «غودولفين» العالمية اللقب السادس على التوالي، والتاسع تاريخياً في بطولة «كيب فيردي» للخيول المهجنة الأًصيلة «جروب 2» لمسافة 1600 متر عشبي، حين تخوض اليوم تحدي الشوط الرابع والرئيس في ثاني سباقات الموسم الجديد من «كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي يقام على مضمار ميدان في دبي، وترعى أشواطه الستة «لونجين»، بإجمالي جوائز 543 ألف دولار، ينافس على ألقابها 71 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما يشهد السباق إقامة بطولتين رئيستين، تستهل الأولى في الشوط الافتتاحي مع الجولة الثانية في بطولة «تحدي آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «جروب 1»، التي تجري لمسافة 1900 متر رملي، بإجمالي جوائز 49 ألف دولار، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس مع بطولة «1000 غينيس الإماراتي» المخصصة للمهرات من عمر ثلاث سنوات، وتجري لمسافة 1600 متر رملي، بإجمالي جوائز 125 ألف دولار.

ويطمح مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، إلى لقب ثالث على التوالي في بطولة «كيب فيردي» البالغ إجمالي جوائزها 163 ألف دولار، بعد تتويجه مع «بوتيك تشارم» في نسخة 2019، و«ماجيك ليلي» العام الماضي، ويعتمد آبلبي في تحقيق طموحاته في النسخة الحالية على خدمات «سمر رومانس» بقيادة الفارس وليام بيوك، عقب تألقها في السباقات البريطانية، وحصدها ثلاثة انتصارات من أصل مشاركاتها السبع، جاء آخرها في يوليو الماضي بالفوز في سباق «برينسيس إليزابيث ستيكس»، الذي جرى على مضمار «إبسوم»، وخصص للمهرات من عمر ثلاث سنوات لفئة «جروب 3» لمسافة 1700 متر عشبي.

يذكر أن «فيري سبيشال» بشعار «غودولفين» الوحيدة التي نجحت في تحقيق لقب «كيب فيردي» لمرتين على التوالي منذ انطلاق البطولة عام 2004، بعد أن فازت «فيري سبيشال» بلقبي نسختي 2016 و2017، كما أن مهرات وأفراس «غودولفين» هي الأكثر فوزاً باللقب برصيد ثمانية ألقاب، جاء أولها في نسخة 2011 مع الفرس «إبسبيكتفلوف».

بن سرور ومهمة اللقب الـ 12 في «1000 غينيس الإماراتي»

يتطلع مدرب «غودولفين»، سعيد بن سرور، إلى حصد الانتصار الـ12 تاريخياً في بطولة «1000 غينيس الإماراتي»، وذلك منذ انتصاره بلقب النسخة الأولى للبطولة عام 2001، وآخرها الفوز مع «دبي لاف» بلقب نسخة العام الماضي، ويعول بن سرور في الشوط الخامس والفوز بلقب نسخة 2021، على المرشحة الأبرز للقب المهرة «سوفت ويسبر» بشعار «غودولفين»، القادمة من فوز مستحق قبل أسبوعين في الشوط التحضيري للبطولة، التي سيتولى قيادتها الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، الساعي بدوره إلى تعزيز مكانته كأكثر الفرسان حصداً للقب «1000 غينيس الإماراتي» وانتزاع فوزه الرابع، عقب تتويجه بشعار مهرات «غودولفين» بألقاب نسخ 2004 و2005 و2012.

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