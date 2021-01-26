شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد "خماسية خورفكان"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

صعد شباب الأهلي اليوم، إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم عن جدارة بعد الفوز بخماسية نظيفة على خورفكان في إياب ربع النهائي، وبعد أن فاز ذهابا 4-2.

ودخل شباب الأهلي سريعا في المباراة بهدف مباغت في الدقيقة الأولى عن طريق البرازيلي، خيسوس، مستفيداً من خطأ دفاعي، ليسدد الكرة على يسار الحارس. بعدها فرض شباب الأهلي سيطرته، بينما عجز خورفكان عن تهديد مرمى الحارس البديل حسن حمزة، من خلال الهجمات المرتدة التي يجيدها لاعبوه، ولم يظهر الضيوف إلا مع الدقيقة 39 عبر تسديدة رمون لوبيز، خارج الشباك.

وجاء رد شباب الأهلي، قوياً وقاسيا، اذ تمكن من إضافة هدفين متتاليين، قبل أن العودة إلى غرفة تبديل الملابس، من خلال إدواردو، بعد إكمال تسديدة جيسوس (43). وبعدها بدقيقة سجل محمد جمعه "بيليه"، هدفاً بمجهود فردي. ووسع في الشوط الثاني الفارق، بهدفين آخرين من البديل أحمد الهاشمي (80)، ثم هدف البديل الأخر، سعيد أحمد بمجهود فردي (84).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news