راشد بن حميد يُسلم المواطنتين خلود وأمل شارة التحكيم الدولي بكرة القدم

المصدر: دبي-الامارات اليوم.



سلّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشارات الدولية لحكام وحكمات كرة القدم لعام 2021، وذلك خلال حفل أُقيم اليوم (الثلاثاء) بمقر الاتحاد في دبي، حيث تسلمت كل من الحكمتين خلود الزعابي (ساحة) أمل جمال ناصر (مساعد) الشارة الدولية.

وحصر الحفل عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام علي البدواوي، الأمين العام للاتحاد محمد الظاهري، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر، وأعضاء اللجنة: صالح المرزوقي، إبراهيم المنصوري، حمد بن حنيفة، عوض مسري وفاطمة العامري، كما حضر مدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني خالد الدوخي.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الحكام الدوليين على جهودهم المتواصلة التي بذلوها للمحافظة على مستوياتهم التي أهلتهم للاحتفاظ بالشارات الدولية إضافة لزملائهم الذين استحقوها ولديهم الطموح في تشريف الصافرة الإماراتية على المستويين القاري والدولي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تكليف طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن لإدارة مباريات كأس العالم للأندية 2021 ولأول مرة في تاريخ البطولة، هو إنجاز جديد يُضاف لسجل التحكيم الإماراتي، وأن قرار اختيار الاتحاد الدولي للحكم الدولي فهد الحوسني ضمن المرشحين لإدارة مونديال الصالات 2021 دليل على الخبرات والكفاءات التحكيمية بدولة الإمارات.

وقال: "اتحاد الكرة مستمر في دعمه الكبير لتطوير قضاة الملاعب ومساعدتهم على إنجاز مهامهم بالصورة المطلوبة من خلال الدورات والمعسكرات وتوفير أحدث التقنيات التي تحلل أداءهم وتساعد على تطوير العمل في هذا المجال، وصولاً لأرقى مستويات الأداء التحكيمي، ونحرص كذلك على تقديم كل أنواع الدعم اللازم لكافة الحكام حتى يكونوا من المتميزين في جميع المحافل الداخلية والخارجية".

تسلّم الشارات الدولية كل من:

-(حكام ساحة): محمد عبد الله حسن، عمار الجنيبي، أحمد درويش، عادل النقبي، يحيي الملا، عمر آل علي، سلطان محمد صالح.

-(حكام مساعدين): محمد أحمد يوسف، حسن المهري، أحمد الراشدي، جاسم آل علي، زايد داود، مسعود حسن، علي النعيمي، جمعة المخيني، سبت عبيد سرور.

-(حكام فيديو): محمد عبد الله حسن، عمار الجنيبي، عمر أحمد آل علي، محمد أحمد يوسف، حسن المهري ، محمد خادم، صقر الزعابي.

-(حكام كرة قدم الصالات): فهد الحوسني، أحمد الغيص، ياسر الزعابي.

-(حكم كرة قدم الشاطئية): إبراهيم الرئيسي.

-الحكماتان الإناث خلود الزعابي (ساحة) أمل جمال ناصر (مساعد).

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