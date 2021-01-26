جمال معروف يعزز صفوف العين في البطولة الآسيوية

المصدر: معاذ كمبال ■العين

أكّد مصدر من نادي العين أن مهاجم الفريق، جمال معروف، سيكون متاحاً أمام الجهاز الفني بعد شهرين من الآن، وهو ما سيعزز من تشكيلة الفريق في استهلالية المشوار في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي سيواجه خلالها فريق فولاد خوزستان الإيراني في السابع من أبريل المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «إن جمال معروف يواصل برنامجاً تأهيلياً على فترتين صباحية ومسائية بإشراف الجهاز الفني، وإن عملية التعافي من الإصابة تسير بصورة مبشرة، خصوصاً أن اللاعب مقبل على البرنامج التأهيلي بروح معنوية عالية، ويجتهد في تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي في الفريق».

وكان جمال معروف تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا في شهر سبتمبر الماضي، وأثبتت الفحوص وجود كسر في عظمة الشظية بالقدم اليسرى مع إصابة في رباط الكاحل استدعت التدخل الجراحي.

وترك غياب اللاعب منذ سبتمبر الماضي فجوة في الجانب الهجومي لـ«البنفسجي» الذي تأثر بصورة واضحة، لكون أن اللاعب كان أحد أبرز الخيارات الهجومية في تشكيلة الفريق إلى جانب زميله الدولي التوغولي لابا كودجو، لكن ومنذ إصابته تراجع المستوى الهجومي للفريق الذي سجل لاعبوه 19 هدفاً بعد مرور 13 جولة.

وأضاف المصدر أن «اللاعب سيزور مستشفى توام نهاية فبراير المقبل لمقابلة استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام والطب الرياضي بالمستشفى الدكتور حسام رحمة الذي أجرى له العملية الجراحية، وذلك من أجل الوقوف على التعافي من الإصابة، والحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية».

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