النصر الإماراتي يوضح حقيقة ما يتردد عن إقالة المدرب كرونسلاف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نفى نادي النصر الإماراتي، اليوم الاثنين، ما تردد في الساحة الرياضية أخيراً حول إقالة المدرب الكرواتي كرونسلاف من منصبه بعد ساعات قليلة من فوز الفريق على الفجيرة وصعوده إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي.

وقال النصر في بيان رسمي على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": “تؤكد شركة النصر لكرة القدم استمرار السيد كرونسلاف يورتشيتش على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول ولا صحة للأنباء المتداولة عن اقالته أو رحيله حالياً حيث من المنتظر أن يقود الحصة التدريبية للفريق الأول صباح يوم غد كما هو مخطط له”.

يذكر أن النصر ما زال في صلب المنافسة على دوري الخليج العربي باحتلاله المركز الرابع حالياً، وبلغ أيضاً الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة.

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