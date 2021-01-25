5 أسئلــــة.. عيسى سانتو: حتا بحاجة إلى فوز ليبدأ العودة إلى الطريق الصحيح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال قائد حتا، عيسى سانتو، إن فريقه يحتاج إلى فوز أو اثنين ليبدأ العودة إلى الطريق الصحيح في دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن وضعية فريق حتا في بطولة الدوري بالتأكيد صعبة في البقاء بين الكبار، ولكن اللاعبين سيقاتلون من أجل تحقيق هدفهم في الموسم الحالي، فهم على قدر المسؤولية، على حد تعبيره.

وقال عيسى سانتو لـ«الإمارات اليوم»: «إن بصمة المدرب الصربي رازوفيتش واضحة على الفريق، وهي خطوة جيدة قام بها مجلس إدارة النادي حتى وإن كانت متأخرة، ولكنها ساعدت الفريق كثيراً».

ويحتل حتا المركز الأخير على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، بعدما جمع نقطتين فقط، متأخراً عن عجمان بأربع نقاط والفجيرة بخمس نقاط في القاع.

وتطرق سانتو إلى الكثير من الموضوعات تهم فريق حتا في الموسم الجاري.

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